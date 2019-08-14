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Погода будет шалить: синоптик пояснила, к чему готовиться украинцам

среда, 14 августа 2019, 12:26
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В четверг, 15 августа в Украине в западных областях ожидаются сильные осадки, на юге, центре и на востоке - будет сухо и жарко.

Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в ряде областей на западе страны ожидаются ливни и град. Также она предупредила о сильном ветре в северных, центральных областях и в Одесской области.

"Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град - на Западе. Сильный, близкий к штормовому, южный ветер - на Севере, в Центре до Одесской области. Жара - на Юге, Востоке и в центральных областях, кроме Винницкой", - сообщила синоптик.

Также Наталья Диденко в подробностях рассказала о температуре воздуха 15 августа во всех районах страны.

"На Востоке предполагается +30 +34 градуса. На Западе уже будет просто холодно, +18 +23 градуса. А вот на Севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области +20 +23 градуса, в Киевской области +23 +25 градусов, в Черниговской области +25 +27 градусов, в Сумской области +26 +31 градус", - пишет она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали об "адской жаре", которая ожидает украинцев в августе.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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