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"Адская" жара и грозы с градом: синоптики предупредили украинцев об опасности

среда, 14 августа 2019, 06:20
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В среду, 14 августа, часть Украины накроют дожди, в некоторых областях прогнозируются грозы с градом и шквалы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадки ожидаются на западе и севере страны, в центральных, южных и восточных областях сохранится жаркая погода - температура воздуха ночью составит в среднем +18+20 градусов, днем - +30+32 градуса.

"14 августа в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.

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