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Позывные "Чупакабра" и "Айдар": в Украине наградили необычных героев войны на Донбассе, фото

среда, 14 августа 2019, 12:57
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Во Львове состоялся кинологический фестиваль, в котором приняли участие 12 собак, которые были на фронте на востоке Украины со своими хозяевами, все они были награждены специальными знаками отличия "За службу Украине".

Об этом сообщает интернет-портал "Армия Inform".

Организатор фестиваля Наталья Лелик рассказала об инициативе.

"Наша цель – показать, что в мирной жизни и на войне собаки всегда рядом со своими хозяевами", - пояснила она.

В выставке, например, принял участие французский бульдог "Чупакабра", который имеет осколочное ранение. Он помог спасти жизни 27 украинских военных, которых нашел под завалами дома в Марьинке. Другой пес, по кличке "Айдар", однажды помог ликвидировать группу диверсантов противника, а потом нашел в авто нарушителей два автомата Калашникова, когда те пытались проехать через пост ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее российская ФСБ после четырех месяцев переговоров и личного обращения пленного передала Украине собаку Джесси, которая находилась на борту корабля "Яны Капу" в момент его захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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