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Россия освободила "четвероногого" пленника, захваченного с украинскими моряками: фото и реакция сети

понедельник, 29 июля 2019, 17:32
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Российская ФСБ после четырех месяцев переговоров и личного обращения пленного передала Украине собаку Джесси, которая находилась на борту корабля "Яны Капу" в момент его захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года, животное будет жить в семье военнопленного Сергея Чулибы в Херсонской области.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebookадвокат Николай Полозов.

Он рассказал об условиях проживания Джесси на территории пограничной службы, и намекнул на предпосылки к освобождению 24 украинских военнопленных моряков.

"Первый член экипажа "Яны-Капу" вернулся домой! Она там была на цепи, не сказать, что к ней там плохо относились, нет. Ее там кормили, но она все равно находилась в таких полууличных условиях. Так получилось, что попала она к ним совсем маленькой, ей было три или четыре месяца. Я, когда узнал о ней, еще, помню, сказал, что спасем собачку – спасем и моряков", – сказал Полозов.

Адвокат Анастасия Саморукова уточнила, что освобождение собаки стало возможным лишь после личного обращения одного из моряков к следователю.

"Переговоры о том, как нам лучше вернуть собаку, длились около четырех месяцев. В итоге мой подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне. Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку", – пояснила она.

Также ситуацию с освобождением собаки прокомментировала журналистка Александра Ефименко, которая способствовала в ее перемещении в Украину.

"Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область, в семью Сергея Чулибы… О собаке: чувствует она себя прекрасно… Она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце. Короче говоря, начало положено, если вы понимаете, о чем я", - написала журналистка.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля СБУ задержала российский танкер "NEYMA", который участвовал в блокировании военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены 24 украинских моряка.

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