Собаки на выгуле: в сети едко высмеяли наглых "героев парковки" в Харькове, фото

В Харькове несколько водителей припарковали свои автомобили с нарушением правил дорожного движения, а именно в месте для выгула собак в парковой зоне.

Об этом сообщает сообщество "Х**вый Харьков" у себя в Telegram-канале.

В сообществе также опубликовали фотоснимок, где видно табличку "место для выгула собак" и четыре автомобиля на тропинке в парковой зоне. Среди припаркованных не по правилам авто все – подержанные и бюджетного класса.

"Собаки на выгуле по ул. Гв. Широнинцев 51", - отмечается в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza наглому "герою парковки", который оставил свой автомобиль в неположенном месте, неизвестные оставили на капоте "послание" из трех букв грязью.

До этого в центре Киева водители авто не по правилам припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. Также в столичном районе Подол "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, после чего принялся нападать на возмущенных прохожих.