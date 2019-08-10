В Киеве наказали "героя парковки", оставив краткое послание: фото

В столице наглому "герою парковки", бросившему свое авто в неположенном месте, написали на капоте "грязное послание".

Об этом сообщает "Ху*вый Киев" в Telegram-канале.

"Нравится парковаться, как попало? Довы**ывался, петух?", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что неизвестные мстители написали на машине грязью слово "Лох".

Уточняется, что фото сделано возле ТРЦ Ocean Plaza.

Как сообщал "Апостроф", в сети осудили водителя, который припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе в Киеве.

Ранее полицейские отличились скандальной парковкой в Киеве, оставив служебный автомобиль на пешеходном тротуаре.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.