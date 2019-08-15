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Колбасные "герои ДНР": в сети рассказали о бардаке и беспределе боевиков на КПП

четверг, 15 августа 2019, 03:35
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Пользователи сети рассказали о беспределе, который происходит на блокпостах боевиков ДНР при въезде на оккупированную часть Донбасса.

Запись об этом появилась на странице в Twitter "Хочу домой".

Так, пользователи рассказали, что боевики ДНР на блокпостах не просто тщательно досматривают пассажиров местных маршруток, а еще и могут их грабить. В частности, известно о том, что они забирают у пенсионеров продукты питания под предлогом, что те якобы "слишком много везут". Также у молодого человека пытались "конфисковать" составляющие для компьютера, поскольку у него не было на них подтверждающих документов.

В то же время о блокпосте украинских военнослужащих жители Донбасса высказываются положительно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фотографии с фестиваля "Молодой гвардии" так называемой "ДНР". Фото удивили пользователей сети тем, что на них мужчины стоят на четвереньках, а на их груди написано слово "раб".

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