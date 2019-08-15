На Волыни внезапно вспыхнул новый церковный конфликт: подробности скандала

В Волынской области произошла стычка между религиозными громадами двух местных сел – представителями УПЦ (МП) и ПЦУ.

Об этом сообщает издание ВолиньPost со ссылкой на местных жителей.

Так, 10 августа громада из села Доротище прибыла к храму, который был присоединен к ПЦУ и потребовала ключи у местного священника, представителя УПЦ (МП). Однако тот их не впустил.

"Мы пришли, чтобы договориться. Мы имеем все необходимые документы и не можем попасть в храм. Когда кто-то приближается к храму – они сразу звонят "мальчикам", чтобы те приехали", - рассказывает местная жительница.

Попытка проникнуть в храм закончилась толкотней между женщинами – поклонницами разных конфессий. На место прибыла полиция, которая умиротворила участников, однако урегулировать вопрос с храмом не смогла.

В УПЦ (МП) относительно указанных событий заявили, что сторонники ПЦУ "пытались проникнуть в церковь и устроили там драку".

Как сообщал "Апостроф", в конце июля в городе Симферополь на территории оккупированного Россией Крыма было разграблено имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ).