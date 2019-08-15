Появились новые подробности гибели украинского бойца на Донбассе

На Донбассе вследствие обстрела боевиков смертельные ранения получил военнослужащий украинской армии.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что обстрел произошел неподалеку от хутора Вольный, стреляли боевики по опорному пункту украинских военных.

В ООС подчеркнули, что коварный обстрел был проведен в нарушение Минских договоренностей.

Родным погибшего выражены глубокие соболезнования.

"В конце суток пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Свободный. В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в публикации пресс-центра ООС.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 14 августа боевики российско-оккупационных войск 13 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего погиб боец ВСУ.