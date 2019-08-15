Боевики устроили ВСУ смертельную провокацию на Донбассе

За прошедшие сутки, 14 августа, боевики российско-оккупационных войск 13 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего погиб боец ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Отмечается, что дважды обстрелы велись из запрещенного минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

В ночь на 15 августа обстрелы позиций ООС не зафиксированы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно имя погибшего 10 августа на Донбассе младшего лейтенанта Национальной гвардии Украины.