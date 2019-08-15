ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе: видео

Украинские военнослужащие в ответ на провокационный обстрел нанесли удар по боевикам неподалеку зоны, которую российские пропагандисты выдают за промзону в Авдеевке.

Об этом сообщается в публикации "Повернись живим" в Facebook.

Отмечается, что боевики не заметили квадрокоптер ВСУ, который корректировал огонь.

"Они, как всегда, обстреливали наши позиции. Уверенные в себе российско-террористические бандформирования даже не догадывались, что в 100 метрах от них уже висит коптер, и минометный взвод готов давать ответ", - пишут авторы публикации.

В ходе "зачистки" у защитников Украины произошел несчастный случай с минометом – мина застряла в орудии. Это спасло жизни шестерых боевиков.

"Несколько мин на пристрелку, затем попадаем прямо во вход, и наконец прямое попадание в "укрепление". Переключаем на фугас, чтобы пробить бетонную крышу, - и "аборт" ... Пока минометчики 20-го ОМПб 93-я ОМБр Холодный Яр принимали "роды", контуженные и испуганные террористы бежали окопа", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 14 августа боевики российско-оккупационных войск 13 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего погиб боец ВСУ.