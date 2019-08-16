Чиновников Минобороны заподозрили в новой афере: подробности

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках уголовного производства по факту присвоения более 800 тысяч гривен бюджетных средств, к чему могут быть причастны должностные лица Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.

Как отмечается, по предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны стоимость оборудования была безосновательно завышена вдвое. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн грн.

В ГБР подчеркнули, что планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы и в воинские части по всей территории Украины.

"Следователи теруправления ГБР совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски, проводится выемка необходимой документации в Минобороны. На некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз наложен арест", – сообщили в пресс-службе.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение осуществляет Главный отдел военной контрразведки СБУ Львова, процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Министерство обороны попало в крупный скандал из-за новой техники для ВСУ.