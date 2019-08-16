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Минобороны попало в крупный скандал из-за новой техники для ВСУ: фото

пятница, 16 августа 2019, 08:08
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Минобороны Украины приняло новые решения, которые внесли изменения в график ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Теперь конструкторское бюро вынужденно переводить почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Это связано с тем, что Минобороны создает условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины.

В частности, прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов.

85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 с бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий Концерна.

Таким образом, в "Укроборонпроме" пишут, что были созданы условия для невыполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии.

Кроме того сообщается, что Минобороны выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа.

Также отмечают, что Министерство, без объяснения, прекратило финансировать разработки новых видов бронетехники.

Концерн утверждает, что отказ от использования брони из стран ЕС ставит под угрозу перевооружение украинской армии.

Отмечается, что специалисты ХКБМ создали Т-34 и Т-64, разработали "Оплот", БТР-3, БТР-4. Также Харковский завод разрабатывал БМП-У и теперь этот проект будет похоронен.

Как сообщал "Апостроф", Александр Чурсин, который ранее возглавлял бронетанковый дивизион госконцерна "Укроборонпром", был назначен новым директором Харьковского завода им. Малышева.

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