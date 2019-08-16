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Появились неожиданные подробности про украинского узника Кремля из Крыма

пятница, 16 августа 2019, 15:52
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Украинского политического заключенного Владимира Балуха, задержанного в оккупированном Крыму, перевезли из колонии №4 города Торжок в Москву.

Об этом уведомила прессу адвокат заключенного Ольга Динзе, передают "Крым.Реалии".

Она отметила, что никаких сведений относительно точного местоположения украинца российские правоохранители не предоставили. Информацию о перевозке сообщила сестра Владимира Балуха.

"Нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", - сообщила адвокат.

Во ФСИН РФ по Тверской области, где украинец отбывал срок по сфабрикованному делу, журналистам не стали комментировать указанную информацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокаты сообщали, что Владимира Балуха пытаются "сломить" в российской тюрьме, регулярно помещая в штрафной изолятор.

Украинец был задержан у себя дома в Крыму, оккупанты в ходе обыска подбросили ему на чердак оружие. До этого Владимир Балух вывешивал на своем доме украинский флаг и открыто демонстрировал патриотическую позицию.

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