​Пытаются сломить: появились тревожные новости об украинском узнике Кремля

Украинского активиста, политического заключенного Владимира Балуха в российской колонии № 4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook, ссылаясь на родственников заключенного.

По их информации, Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья. Вся ответственность за жизнь и здоровье Владимира Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Ножкине Александре Игоревиче", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма продлил срок заключения украинскому пленнику Кремля Владимиру Балуху, "случайно" допустив ошибку в решении.