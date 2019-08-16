Танкисты ВСУ показали на Донбассе, как будут уничтожать врага: яркие фото и видео

В Донецкой области на одном из военных полигонов состоялось занятие по подготовке танковых подразделений ВСУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

В частности, в обучении на 400-метровой трассе с препятствиями участвовали экипажи Т-64Б, которые показали навыки индивидуальной подготовки.

В показе участвовали два танковых экипажа. Они показали навыки нагрузки гусеничной техники, алгоритм действий экипажа при боевых действиях и подготовке к ним, а также использование минного трала.

Также были проведены стрельбы из артиллерийского оружия по движущимся целям и из пулемета – по ростовым фигурам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали впечатляющее видео с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.