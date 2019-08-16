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Торговец марихуаной с мировым именем сбежал от СБУ: фото

пятница, 16 августа 2019, 15:02
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Основатель сети распространения каннабиса Telegrass из Израиля Амос Дов Силвер сбежал от правоохранителей в Украине в ходе экстрадиции на родину.

Об этом сообщает издание "The Times of Israel".

Согласно информации журналистов, наркоторговец скрылся перед посадкой в самолет на Тель-Авив в аэропорту Борисполь. С него сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти через металлодетектор и в этот момент он сбежал через магазин Duty Free.

Отмечается, что израильская полиция не отправила в Украину правоохранителей для сопровождения преступника.

После пропажи израильтянина украинские силовики разыскивали его с фотографией среди пассажиров, однако никто в розысках не помог. Известно также, что перевозкой преступника занималась СБУ.

До этого Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть Амоса Дов Силвера для суда, ему грозит наказание за преступные операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Бразилии главарь банды попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, переодевшись в собственную дочь-подростка.

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