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Наркоторговец переоделся в собственную дочь, чтобы сбежать из тюрьмы: фото неудачной маскировки

Осужденный преступник безуспешно пытался выдать себя за девушку

понедельник, 5 августа 2019, 11:57
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Главарь бразильской банды попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, переодевшись в собственную дочь-подростка. Издание The New York Post сообщает, что он планировал оставить ее в тюрьме.

42-летний Клаувино да Сильва притворился 19-летней девушкой с гладкой кожей и длинными черными волосами, чтобы выйти из парадной двери тюрьмы Жирицино в Рио. Удивительно, но осужденный наркоторговец был настолько убедителен, что охранники остановили его только у выхода, когда тот попытался забрать удостоверение личности своей дочери Аны Габриэль. Согласно их заявлению, “посетительница” начала вести себя слишком нервно и двигалась “не как женщина”.

Офицерам показалась подозрительной его внешность. Также его окружили семь других посетительниц, которые покидали тюрьму. Казалось, они намеренно окружали его, пытаясь закрыть от охранников, — рассказал представитель пенитенциарной службы Рио-де-Жанейро.

Разоблачение Да Сильвы, известного как “Коротышка”, засняли во всех подробностях. Охранники вынудили его снять серую толстовку, длинный черный парик, силиконовую маску, розовую футболку и черный бюстгальтер. Под маскировкой скрывался мужчина с короткой стрижкой, татуировками и морщинами.

По словам официальных лиц, заключенный планировал оставить свою дочь в тюрьме, и теперь полиция изучает ее возможную роль как соучастницы. При этом в контрабанде одежды, парика и маски подозревают другую женщину, которая избежала обыска из-за беременности.

Власти говорят, что да Сильва был частью руководства Красной команды - одной из самых влиятельных преступных группировок в Бразилии, контролировавшей торговлю наркотиками в значительной части Рио.

По словам чиновников, после неудавшейся попытки побега “Коротышка” был переведен в специальное подразделение тюрьмы строгого режима и теперь подвергнется дисциплинарным санкциям.

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