RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

02:27
Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ
01:33
Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни
00:29
Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

16 августа

23:57
В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам
23:40
Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал
23:26
Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо
23:25
Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она
22:57
Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа
22:28
Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю
22:05
Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:59
В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных
21:42
Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Три смерти за одну ночь: опубликованы фото и фамилии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе

пятница, 16 августа 2019, 12:28
переглянути новину українською

В ночь на 15 августа на Донбассе погибли сразу трое защитников Украины - командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев, военнослужащий Александр Колбун и боец 74-го отдельного разведывательного батальона Алексей Попко.

Об этом сообщает издание "Цензор.Нет".

Стало известно, что Василий Евстегнеев погиб в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения в результате обстрела со стороны боевиков. У него остались две дочери.

О смерти военнослужащего Александра Колбуна сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Лыднюк.

"В зоне ООС погиб наш земляк, житель села Волчицк Александр Колбун. 20-летний юноша, у которого было непростое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра. Вечная память нашему земляку", - отметил чиновник.

Информацию относительно гибели защитника Украины Алексея Попко уведомила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова. У него остался маленький ребенок.

"Я уже не могу подобрать слова... Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава!", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу было всего 19 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето возвращается: синоптики рассказали о погоде на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

Земля на грани: опубликован печальный итог деятельности человечества

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: