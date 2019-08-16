Три смерти за одну ночь: опубликованы фото и фамилии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе

В ночь на 15 августа на Донбассе погибли сразу трое защитников Украины - командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев, военнослужащий Александр Колбун и боец 74-го отдельного разведывательного батальона Алексей Попко.

Об этом сообщает издание "Цензор.Нет".

Стало известно, что Василий Евстегнеев погиб в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения в результате обстрела со стороны боевиков. У него остались две дочери.

О смерти военнослужащего Александра Колбуна сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Лыднюк.

"В зоне ООС погиб наш земляк, житель села Волчицк Александр Колбун. 20-летний юноша, у которого было непростое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра. Вечная память нашему земляку", - отметил чиновник.

Информацию относительно гибели защитника Украины Алексея Попко уведомила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова. У него остался маленький ребенок.

"Я уже не могу подобрать слова... Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава!", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу было всего 19 лет.