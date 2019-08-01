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Самому младшему - 19 лет: появились имена и фото всех бойцов ВСУ, погибших в июле на Донбассе

четверг, 01 августа 2019, 19:16
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В июле 2019 года на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает ресурс "Армия Inform", ссылаясь на данные пресс-центра ООС.

За прошлый месяц Украина потеряла 14 защитников. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.

Также сравнили потери военнослужащих в зоне ООС на Донбассе за июль 2018 года. Тогда потери составили 7 человек, что на 7 бойцов меньше.

Напомним, волонтеры показали последствия ударов боевиков по позициям украинских военнослужащих на Донбассе.

Как ранее сообщал "Апостроф", в зоне действия Операции объединенных сил на Луганском направлении зафиксированы нарушающие Минские соглашения танки и тяжелая артиллерия боевиков.

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