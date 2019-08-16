В киевской маршрутке на горячем поймали вора: видео и реакция соцсети

В Киеве "на горячем" поймали вора, который залез к девушке в сумку, водитель его спокойно высадил и не стал вызывать полицию.

Об этом сообщается в публикации сообщества "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Авторы опубликовали видео, где показали и вора, и номер маршрутки, в которой произошла попытка ограбления.

"Нам удалось заснять мужчину, который полез к моей подруге в сумочку. Похоже, что он был знаком с водителем маршрутки, поскольку на панику, которую мы развели водитель совсем не отреагировал, а затем выпустил вора, хотя мы сказали, что вызвали полицию и попросили не выпускать его", - говорится в подписи к видео.

Также было отмечено поведение пассажиров общественного транспорта, которые никак не отреагировали на происходящее.

"Кстати, все мужчины в маршрутке сделали вид, что не слышат и не видят ничего", - добавили авторы.

В комментариях пользователи поделились собственным опытом с воровством в маршрутках и высказали мнение относительно эпизода.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фотографии мужчины, который украл велосипед у ребенка в Киеве.