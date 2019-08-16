Загадочное бегство "наркокороля" от СБУ: появились заявления спецслужбы и пограничников

В Государственной пограничной службе опровергают сведения о своей причастности к исчезновению основателя сети торговли каннабисом из Израиля Амоса Дов Силвера, представители службы утверждают, что преступник сбежал, когда находился под мониторингом сотрудников СБУ.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко для издания "Укринформ".

Он отметил, что ранее опубликованные сведения, якобы Силвер скрылся в аэропорту при прохождении контроля, не соответствуют действительности.

"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - сказал он.

В то же время в самой Службе безопасности Украины рассказали о мерах в отношении сотрудников, которые перевозили преступника к самолету, а также заявили, что заняты розыском и задержанием израильского "наркобарона".

"Сотрудники службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины. Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина", - говорится в заявлении.

Пользователи сети в комментариях под заявлением СБУ высказали свое мнение относительно ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее израильские СМИ сообщили, что в аэропорту "Борисполь" в Киеве при экстрадиции сотрудниками СБУ исчез известный торговец марихуаной Амос Дов Силвер.