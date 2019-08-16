RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

02:27
Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ
01:33
Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни
00:29
Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

16 августа

23:57
В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам
23:40
Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал
23:26
Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо
23:25
Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она
22:57
Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа
22:28
Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю
22:05
Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:59
В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных
21:42
Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Загадочное бегство "наркокороля" от СБУ: появились заявления спецслужбы и пограничников

пятница, 16 августа 2019, 16:11
переглянути новину українською

В Государственной пограничной службе опровергают сведения о своей причастности к исчезновению основателя сети торговли каннабисом из Израиля Амоса Дов Силвера, представители службы утверждают, что преступник сбежал, когда находился под мониторингом сотрудников СБУ.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко для издания "Укринформ".

Он отметил, что ранее опубликованные сведения, якобы Силвер скрылся в аэропорту при прохождении контроля, не соответствуют действительности.

"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - сказал он.

В то же время в самой Службе безопасности Украины рассказали о мерах в отношении сотрудников, которые перевозили преступника к самолету, а также заявили, что заняты розыском и задержанием израильского "наркобарона".

"Сотрудники службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины. Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина", - говорится в заявлении.

Пользователи сети в комментариях под заявлением СБУ высказали свое мнение относительно ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее израильские СМИ сообщили, что в аэропорту "Борисполь" в Киеве при экстрадиции сотрудниками СБУ исчез известный торговец марихуаной Амос Дов Силвер.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето возвращается: синоптики рассказали о погоде на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

Земля на грани: опубликован печальный итог деятельности человечества

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: