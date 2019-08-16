Знаменитый крымский курорт превратили в "лукоморье": в сети показали фото

Российские оккупанты переоборудовали популярный в прошлом курорт Казантип в Крыму в детскую зону отдыха "Лукоморье".

Об этом написала у себя на странице в Twitter блогер Roksolana Today & Крым.

Она опубликовала фото с "зоны отдыха", где на момент съемки находилось примерно полсотни туристов.

На входе в "лукоморье" есть надпись "территория детства", однако на опубликованных снимках детей нет вообще.

" Поповка. Вот такие нынче Казантипы", - отметила блогер.

Пользователей под публикацией удивил странный дизайн оформления детской зоны отдыха на курорте. По мнению одного из комментаторов, оккупанты использовали в оформлении элементы, которые совсем не соответствуют заявленной тематике.

Как сообщал "Апостроф", ранее жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка без согласования с местными жителями занялась обустройством города Ялта в оккупированном Крыму.