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Атмосфера Освенцима: в сети показали, во что кремлевская жена превратила Ялту

вторник, 30 июля 2019, 12:53
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Российская фигуристка Татьяна Навка - жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова без согласования с местными жителями занялась обустройством города Ялта в оккупированном Крыму для проведения там ледового шоу "Золушка", нарушив при этом ряд норм городского устройства.

Об этом заявил журналист из Ялты Евгений Гайворонский, передает блогер Roksolana Today & Крым у себя в Twitter-аккаунте.

В частности, была разрушена часть набережной с клумбами, а также обустроен сток реагентов для сохранения льда на катке прямо в море.

"Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму. Это еще не все. Хладореагенты они будут сливать в море и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах", - заявил журналист.

Следует отметить, что до оккупации Крыма за попытку сливать реагенты в море в Ялте была крупно оштрафована российская актриса Анастасия Заворотнюк. Она также намеревалась открыть каток "Ледовое шоу звезд "Ялта Ice" вместе со своим супругом-бизнесменом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму море возле мыса Фиолент покрылось нечистотами. Местные жители обвиняют в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной канализации.

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