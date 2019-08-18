У Зеленского готовят "сюрприз" для владельцев авто на еврономерах

В команде президента Владимира Зеленского готовят законопроект, который предоставит владельцам автомобилей с европейскими регистрационными номерами еще одну отсрочку.

Об этом сообщается в Telegram канале "24 канал".

Как отмечается, в Офисе президента инициировали законопроект, согласно с которому термин оформления "евроблях" собираются продлить до 1 января.

На данный момент действует норма, согласно которой все владельцы авто на еврономерах имеют право растаможить их максимум за шесть дней – до 24 августа этого года.

В противном случае, им будут угрожать такие штрафы:

от 10 до 20 суток просрочки - 17 000 гривен;

от 20 до 30 суток - 85 000 гривен штрафа;

более 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) - 170 000 гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.

Напомним, подробнее о нынешних правилах оформления читайте в материале "Апострофа": "Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей.