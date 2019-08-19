Скорбит по боевикам: в военном вузе Харькова разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста, фото

В Харьковском институте танковых войск (ХИТВ) разгорелся скандал из-за преподавателя, который является сторонником России, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.

Об этом говорится на странице сообщества "Изменники воинской присяги ХИТВ" в Facebook.

По словам автора поста, речь идет о полковнике запаса Геннадии Бондареве, который является преподавателем кафедры тактико-специальных дисциплин, доцентом кафедры (ранее преподаватель психологии на кафедре офицеров запаса).

"Человек, который учит офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе в течение 5 лет, имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, восхищается российскими военными и представителями террористических организаций "ЛДНР", скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины, одним словом, все годы работает на информационную составляющую российских оккупантов в социальной сети "Одноклассники" и распространяет эти материалы", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что официальных комментариев по этому поводу пока нет.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове облили зеленкой члена организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука Андрея Лесика во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову.