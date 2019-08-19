Следующий маршрут - Нибиру: в сети подняли на смех "достижение" боевиков ДНР, фото

На оккупированной части Донбасса боевики запустили поезд рейсом Донецк-Еленовка рекордно короткой общей протяженностью - в 30 километров между населенными пунктами.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте написал блогер Necro Mancer.

Также он опубликовал фотографии с отъезда первого поезда.

"Запуск межпланетного поезда "Донецк-Еленовка", - пошутил блогер.

Также в ироническом ключе событие прокомментировал пользователь Twitter hochu domoy. Он задался вопросом, почему такое мощное для боевиков событие прошло без активного освещения его со стороны местных пропагандистов и без присутствия "чиновников" оккупационных администраций Донецка.

"Не возьму в толк: магазинчики, площадки открывают с помпезностью, в присутствии первых лиц, а тут молча. Где Дениска (Пушилин – лидер боевиков ДНР – "Апостроф") с красной лентой? или на худой конец министр транспорта?", - спрашивает блогер.

Другие пользователи Twitter тоже высмеяли транспортную инициативу руководства группировки ДНР.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился рассказ киевлянина, который побывал воккупированном боевиками Донецке. Он уточнил, в оккупированном городе есть только два положительных момента - чистые улицы из-за отсутствия людей и сравнительно низкие цены.