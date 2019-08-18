Город, которого нет: сеть впечатлил рассказ киевлянина о визите в оккупированный Донецк, фото

Пользователей интернета взбудоражил рассказ киевлянина, который побывал в оккупированном боевиками Донецке.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил Владислав Романович.

По его словам, первым вопросом на украинском блокпосту к нему было, почему он с киевской пропиской едет в Донецк, на блокпосте боевиков его заставили сдать отпечатки пальцев, ладони и сделать фото в профиль и анфас.

"Позвонил двоюродной бабушке, которая живет в Донецке, решил сделать сюрприз, бабушка только с 4-го раза поверила ,что я уже на подступах к городу и прошел границы и все проверки. Спустя еще 30 минут - табличка Донецк. Сразу со въезда в город начинается обилие черно-сине-красных флагов и российских триколоров, "мудрые" цитаты Захарченка, Пушилина и псевдопатриотические лозунги. В первые несколько часов, я понял, что почти ВСЕ то, что показывали у нас по новостям - правда", - отметил Романович.

Он добавил, что в городе, который принимал "Евро-2012", сейчас большое количество низкосортных магазинов, которые пришли на смену известным брендовым, малое количество людей, обилие уродских и кислотных надписей про единство с РФ и особый статус Донбасса, полное отсутствие платежной инфраструктуры и комендантский час.

"Сверхгнетущая атмосфера безысходности и апатии, сложилось впечатление, что душа Донецка ушла на небеса еще в 2014-м, а бездыханное тело осквернили и сделали чучело прославляющее "русский мир" и чужие по духу идеи. Низкие зарплаты (в районе 150-200 долларов). Грустные, неулыбчивые лица людей, разочаровавшихся в "русской идеи" и грубые физиономии "апалчэнцев",которые не стесняются применять мат по любому поводу... Документы, выданные дэнэрэ, не принимаются нигде, даже в России… Ужасная связь - мобильный интернет нулевой, связь то и дело, что пропадает", - рассказал киевлянин.

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Мужчина уточнил, в оккупированном городе есть только два положительных момента - чистые улицы из-за отсутствия людей и сравнительно низкие цены.

Как сообщал "Апостроф", террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.