Украинка попала в больницу с сальмонеллезом после употребления курятины известной марки

В Киеве местная жительница Елена Карпенко попала в больницу после употребления курятины торговой марки "Эпикур".

Об этом сообщает издание Информатор.

У нее был диагностирован сальмонеллез средней степени тяжести.

Женщина пожаловалась на произошедшее производителю курятины. Она опубликовала диагноз на странице Epikur, однако извинений или компенсации ей предоставлено не было. Отмечается, что история с пострадавшей произошла в конце июля, а после этого в прессе появились результаты исследования куриного филе "Эпикур", подтвердившие наличие сальмонеллы в их продукции.

Девушка сообщила, что после употребления куриного мяса 6 дней провела в стационаре и пожелала этого службе контроля компании.

"Не знаю что у вас там за органика, что за натуральность. Но очень хочется, чтобы вся ваша служба контроля безопасности готового продукта ощутила весь спектр, который вызывает сальмонеллез", — подчеркнула Карпенко.

Представители торговой марки попытались указать, что причиной заболевания могли стать иные продукты. Они уверяли, что курятиной "Эпикур" просто невозможно отравиться, поскольку она "проверяется в сертифицированных государственных лабораториях". Сама пострадавшая ответила, что никакой другой мясной продукции она ранее покупала.

Ранее появились результаты исследования продукции ТМ "Эпикур". Внешне она выглядела как пригодный продукт, с характерным запахом свежего мяса. Но спустя сутки продукт начал портиться и выделять кисловатый запах. Также мясо оказалось вовсе не соответствующим стандартам.

Журналисты уточнили, что если в продукте содержание МАФАМ превышает нормы, то это может в равной степени свидетельствовать как о нарушении санитарных условий на производстве, так и нарушении технологии.

Производитель опроверг результаты исследования и своей вины не признал.

Производит курятину "Эпикур" Владимир-Волынская птицефабрика. Официальные пресс-релизы компании гласят, что курятина "Эпикур" продается в супермаркетах "Фуршет", "Ашан", "Метро", "Мегамаркет", "Велика Кишеня", "Фора", Novus и тд.