RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

14:01
Смертельный пожар в отеле Одессы: появилось важное уточнение и данные о жертвах
13:59
Кто представит Украину на Детском Евровидении-2019: песня победительницы отбора
13:57
Под Черкассами маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, много погибших: фото
13:41
Стало известно, кто может стать министром юстиции в правительстве "слуг народа"
13:30
В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: онлайн трансляция, фото и видео
13:29
Украинка попала в больницу с сальмонеллезом после употребления курятины известной марки
13:12
Не понял, куда попал: сеть взбудоражило видео "допроса" беларуса, воевавшего за ДНР
13:11
"Укрлендфарминг" инвестировал крупную сумму в очистные системы элеваторов
13:09
В Днепре молодая девушка погибла страшной смертью: фото
13:03
Мадонна отметила 61-й день рождения в форме генерала: фото вечеринки
13:02
Скорбит по боевикам: в военном вузе Харькова разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста, фото
12:59
Попытка давления на бизнес: эксперт раскритиковал дело "Роттердам+"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинка попала в больницу с сальмонеллезом после употребления курятины известной марки

понедельник, 19 августа 2019, 13:29
переглянути новину українською

В Киеве местная жительница Елена Карпенко попала в больницу после употребления курятины торговой марки "Эпикур".

Об этом сообщает издание Информатор.

У нее был диагностирован сальмонеллез средней степени тяжести.

Женщина пожаловалась на произошедшее производителю курятины. Она опубликовала диагноз на странице Epikur, однако извинений или компенсации ей предоставлено не было. Отмечается, что история с пострадавшей произошла в конце июля, а после этого в прессе появились результаты исследования куриного филе "Эпикур", подтвердившие наличие сальмонеллы в их продукции.

Девушка сообщила, что после употребления куриного мяса 6 дней провела в стационаре и пожелала этого службе контроля компании.

"Не знаю что у вас там за органика, что за натуральность. Но очень хочется, чтобы вся ваша служба контроля безопасности готового продукта ощутила весь спектр, который вызывает сальмонеллез", — подчеркнула Карпенко.

Представители торговой марки попытались указать, что причиной заболевания могли стать иные продукты. Они уверяли, что курятиной "Эпикур" просто невозможно отравиться, поскольку она "проверяется в сертифицированных государственных лабораториях". Сама пострадавшая ответила, что никакой другой мясной продукции она ранее покупала.

Ранее появились результаты исследования продукции ТМ "Эпикур". Внешне она выглядела как пригодный продукт, с характерным запахом свежего мяса. Но спустя сутки продукт начал портиться и выделять кисловатый запах. Также мясо оказалось вовсе не соответствующим стандартам.

Журналисты уточнили, что если в продукте содержание МАФАМ превышает нормы, то это может в равной степени свидетельствовать как о нарушении санитарных условий на производстве, так и нарушении технологии.

Производитель опроверг результаты исследования и своей вины не признал.

Производит курятину "Эпикур" Владимир-Волынская птицефабрика. Официальные пресс-релизы компании гласят, что курятина "Эпикур" продается в супермаркетах "Фуршет", "Ашан", "Метро", "Мегамаркет", "Велика Кишеня", "Фора", Novus и тд.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли огромный торговый центр River Mall

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: