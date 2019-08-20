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На праздничных гуляниях и концерте "Квартала 95" готовили взрывы: фото и первые подробности

вторник, 20 августа 2019, 13:10
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В Сумах был задержан 19-летний местный житель, который готовил теракт на концерте KVARTAL-FEST.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

Согласно сообщению спецслужбы, молодой человек входит в радикальную группировку, и теракт он якобы готовил вместе с сообщниками. Отмечается, что он планировал "взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей".

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого нашли гранату Ф-1 и боеприпасы.

В данный момент следствие проверяет версию о подготовке провокаций во время празднования Дня Флага Украины и проведения концерта KVARTAL-FEST в Сумской области.

Задержанному подготовлено сообщение о подозрении.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа сотрудники СБУ задержали россиянина, который готовил диверсию на стратегически важном военном объекте, у него были обнаружены самодельные мины.

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