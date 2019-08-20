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В Харькове подросток зверски убил девушку и закопал тело в лесу: подробности трагедии и фото

вторник, 20 августа 2019, 19:08
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В июне в районе Холодной Горы в Харькове пропала 16-летняя девушка Яна Шевченко (Криворучко), через несколько недель было найдено ее тело с изуродованным лицом.

Об этом пишет мать убитой Жанна Шевченко у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что убийцей является местный житель – 16-летний Даниил Редин, а причиной убийства послужило то, что ее дочь ему отказала в отношениях.

По ее сведениям, он закопал тело в лесопосадке на Холодной Горе.

В то же время отец предполагаемого убийцы продал имущество (авто) и вероятно дал взятку правоохранителям, поскольку дело "застряло".

Мать погибшей обратилась к местным властям, они перенаправили дело в городскую полицию. Подозреваемый был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога. Предварительные результаты экспертиз доказывают его вину. При этом следователи, которые ранее занимались делом, утверждали, что виновен неизвестный бездомный.

Как сообщал "Апостроф", ранее неподалеку от Харькова в Григоровском лесу мужчина нашел полуобнаженное тело женщины, накрытое тряпкой.

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