Возле леса в Харькове нашли полуголой мертвую женщину: раскрыты необычные подробности

В Новобаварском районе Харькова в Григоровском лесу мужчина нашел полуобнаженное тело женщины, накрытое тряпкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Тело нашли у входа в лес напротив дома 27 по улице Грушевского.

"Сообщение о том, что на земле лежит тело женщины, накрытое тряпкой, поступило в отдел полиции 19 августа около 15:30", - рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Местное издание NewsRoom пишет, что в ходе осмотра тела на нем выявили следы укусов (предположительно, нанесенных животными). При этом в полиции заявляют, что на женщине видимых следов насильственной смерти нет.

На вид погибшей около 35-40 лет.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа в селе Михайловка Харьковской области обнаружили в воде мертвым мужчину с повреждениями на теле.