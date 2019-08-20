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В Крыму внезапно умер один из лидеров сепаратистов: фото

вторник, 20 августа 2019, 11:08
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В понедельник, 19 августа в Симферополе умер известный пропагандист, один из основателей сепаратистского движения "Севастополь-Крым-Россия" Святослав Компаниец.

Об этом сообщает издание "Примечания".

Отмечается, что свою пророссийскую организацию Компаниец создал еще в 2005 году. Именно с тех пор он "открыто боролся за воссоединение полуострова с Россией", то есть выступал за аннексию украинского полуострова РФ. Отдельные члены его организации были задержаны СБУ по статье "сепаратизм". Оккупационные администрации Крыма не стали восстанавливать их в правах после аннексии полуострова.

О причинах смерти пропагандиста крымские СМИ, подконтрольные оккупантам, не сообщают. Святославу Компанийцу было 59 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму священник Российской православной церкви был жестоко избит местным жителем во время прогулки по набережной Ялты. Он заявил, что полиция "прохладно" отреагировала на происшествие.

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