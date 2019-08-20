Виднеется "флаг" боевиков: сеть встревожило фото с линии разграничения на Донбассе

В Станице Луганской на Донбассе боевики установили флаг незаконной группировки ЛНР в нескольких метрах от линии разграничения на мосту, который намерены ремонтировать украинские военнослужащие.

Снимок опубликовал основатель InformNapalm Роман Бурко на странице в Facebook.

Он отметил, что фото было сделано 20 августа. У флага стоят часовые боевиков. Также автор указал на внешнюю схожесть флага группировки ЛНР и российского.

" Как видите, блокпост террористов и дальше спокойненько стоит вплотную, на нем дежурят боевики и развевается триколор террористов, который издалека очень похож на российский флаг", - заметил он.

Роман Бурко подчеркнул, что согласно договоренностям, которые были заключены в Минске, боевики должны были убрать свой блокпост из указанного места.

"Наши военные отошли и выполнили условия демилитаризации. С противоположной стороны вплотную нет ни украинских блокпостов, ни флагов", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист опубликовал фото из Станицы Луганской, где видно, что боевики не разбирают своих укреплений в месте разведения вооружения в районе Станицы Луганской, о чем стороны договорились в Минске.