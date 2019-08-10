Украину "развели": журналист опубликовал показательное фото из Станицы Луганской

В месте разведения вооружения в районе Станицы Луганской никто не разбирает военные конструкции, что планировалось делать изначально.

На ситуацию обратил внимание журналист Марьян Кушнир. В Facebook он опубликовал фотографию двоих военных незаконных вооруженных формирований, которые остаются на месте разведения сил.

"Вероятно, они имеют оружие. Но не видел, правда. На руках имеют синие повязки - типа СЦКК. Вот только Россия официально вышла из СЦКК. Осталась Украина, впрочем эти две зеленые точки - не украинские формирования", - уточнил журналист.

Кушнир подчеркнул, что до ближайшего силовика от указанной местности около 1 километра.

"То есть все, кто там - фактически под контролем этих людей. Конструкции не разбираются вообще. И что развели? Кого развели?!" - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики так называемой ЛНР не убрали свой блокпост и не выполняют часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской.