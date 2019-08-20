Второй Чернобыль: сеть ужаснули фото ранее популярного курорта в Украине

В сети появились фото популярного ранее заброшенного санатория в Трускавце, было отмечено, что общая картина напоминает оставленные населенные пункты в Чернобыльской зоне.

Фотографии опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

По его словам, несколько десятилетий назад здесь отдыхали сотни туристов, этот санаторий считался престижным для отдыха с целью оздоровления.

"Живописные места в Трускавце напоминают Чернобыль. Когда-то в этом санатории отдыхали сотни людей, а сейчас…", - пишет офицер.

На фото он показал и внешний вид с обрушенным фасадом и штукатуркой, которая осыпается со стен и забитыми окнами, а также внутренний – здесь заметен строительный мусор и надписи на стенах.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Трускавце прошло обучение народных депутатов нового состава парламента от партии "Слуга народа". По словам инструктора, некоторые народные избранники не проявляли желания обучаться и потратили время на SPAи оздоровительные процедуры.