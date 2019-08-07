Приехали отдыхать: появился интересный рассказ про ленивых "слуг народа" в Трускавце

Часть новоизбранных народных депутатов из состава партии "Слуга народа" не получат сертификатов о прохождении тренинга в Трускавце из-за того, что вместо занятий они ходили в SPA и отдыхали.

Об этом рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов для "Украинской правды".

Так, он сообщил, что у некоторых избранных депутатов "жажда знаний" появилась только в конце недели.

"Были люди из экспертных групп или люди, которые имели западное образование или даже работали или сейчас работают с правительством, имеют наработки ... Но была часть депутатов ... Вот у меня был разговор с одним мажоритарщиком. Он в первый день сказал: "Что это за фигня ? Это детский сад". А на седьмой день - у меня даже есть видео, где он рассказывает: "Я изменил свою точку зрения, это супер все, фантастика, как полезно!", - рассказал он.

Также он вспомнил о народных избранников, которые "откосили" часть занятий, это организаторы поняли по их "домашним заданиям". По его прогнозам, сертификаты о прохождении тренинга могут получить около половины его участников.

"А были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашкам". Первую" домашку "сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие ... Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходила, процентов где-то 80", - отметил Милованов.

Как сообщал "Апостроф", 4 августа в курортном городе Трускавец завершился обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".