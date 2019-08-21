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Гнездо сепаратистов: сети взбудоражило видео задержания ветераном АТО парня в майке с "гербом ДНР"

среда, 21 августа 2019, 11:04
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В сети появилось видео гражданского задержания мужчины в футболке с гербом террористической группировки "Донецкая народная республика" в городе Покровск Донецкой области.

Запись общения с задержанным в прямом эфире показывал местный активист "Объединения участников боевых действий" Борис Овчаров.

Он сообщил, что неадекватный парень в футболке с запрещенной символикой был замечен им во дворе на лавке. Заметно, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Вижу, у меня во дворе тело в футболке с гербом Донецкой народной республики. Вызвали полицию, будем оформлять", - отметил активист.

Во время записи задержанный заявил, что сообщит полиции о факте его якобы избиения. Никаких следов избиения на нем при этом не заметно. На третьей минуте записи за кадром появились соседи активиста и заявили, что ничего "такого" во внешнем виде задержанного не видят. Молодой человек с запрещенной символике стал общаться с ними, называя их по имени.

"Почему вы его трогаете, вам никто такого права не давал… В Донецке тоже живут украинцы. Он в этой футболке много лет ходит", - заявила женщина за кадром.

Видео завершается тем, что на месте появляется еще один активист в футболке ВСУ и уводит задержанного в футболке ДНР.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся скандал из-за того, что в Харьковском институте танковых войск обнаружили преподавателя, который является сторонником страны-агрессора РФ, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.

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