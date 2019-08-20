Скандал с преподавателем-сепаратистом в военном ВУЗе Харькова набирает обороты

В Харьковском институте танковых войск (ХИТВ) набирает обороты скандал из-за преподавателя, который является сторонником России, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.

Об этом сообщают на странице учебного заведения в Facebook.

Там подчеркнули, что по данному факту командования института проводит служебную проверку в отношении работника ВСУ Бондарева Геннадия Владимировича, преподавателя кафедры тактико-специальным дисциплинам.

"После проверки информации и выяснения всех обстоятельств данного дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в источнике.

Сам же Бондарев написал на своей странице в соцсети Facebook, что эти обвинения безосновательны и ложные.

Также к Бондареву обратились в группе "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook.

"Достаточно устраивать шоу и говорить что это какая-то провокация, фейк и клевета. Кому-то нужно опорочить Ваше имя? Вы сами опозорили его своими действиями на своем аккаунте в течение 5 лет. Почему сразу после публикации Вы пытались почистить аккаунт, а потом поняли что 5 лет истории в соцсети так быстро не почистить и его удалили? Ваш аккаунт не взламывали, Вы им спокойно пользовались все эти годы и преподавали там свою позицию. Вам даже не хватает мужества признаться в этих действиях и сделать правильный вывод и извиниться", - написали в сети.

Напомним, в Украине СБУ рассекретила агента российской ФСБ, который собирал данные по Украине и Израилю.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнаружили аккаунт крымского предателя и его сторонников.