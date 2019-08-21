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На курорте Кирилловка военный показал танцовщице свое мастерство: зажигательное видео

среда, 21 августа 2019, 00:32
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В сети появилось видео, как на популярном украинском курорте Запорожской области Кирилловка военнослужащий в форме демонстрирует мастерство зажигательного танца.

Запись была выложена в открытый доступ в YouTube.

Заснять танец военнослужащего очевидцам удалось возле одного из местных ночных клубов. До этого там танцевала на специальном помосте девушка, которая должна была завлекать посетителей.

Очевидцы отметили, что вероятно желание танцевать настигло военного по пути со службы.

"А почему бы и нет, если ты с детства мечтал танцевать?" – пишут комментаторы под видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы яркие фото с пляжей курорта Кирилловка. Туристы отметили, что после недавнего шторма на курорте отличная погода. Также было отмечено, что места на пляжах надо занимать с самого утра, иначе в толпе желающих можно не успеть отдохнуть у моря в период завершения сезона.

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