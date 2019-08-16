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Настоящий рай: появились яркие фото курорта Кирилловка

пятница, 16 августа 2019, 09:52
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В пятницу, 16 августа, в Кирилловке (Запорожская область) после шторма погода радует отдыхающих, которые похвастались в сети яркими фото курорта.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

"Перед выходными в Кириловке отличная погода. Уже с самого утра люди начали занимать места на пляже. Это тем удивительно, что еще вчера море сильно штормило, а сегодня вода в Азове прямо, как в бассейне. Так что, воспользуйтесь одной из последних в этом сезоне возможностей побаловать себя отдыхом на морском побережье", - говорится в сообщении.

Также в издании разместили фото солнечного курорта.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали для сравнения фотографии с курорта Кирилловка и полупустые и грязные пляжи оккупированного РФ Крыма.

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