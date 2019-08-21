Нужно потерпеть: соцсети бурно обсуждают список "достижений" Зеленского

В сети начали критически обсуждать первые шаги президента Владимира Зеленского на должности, его приоритеты в политике и планы.

Обсуждение появилось на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

Администраторы сообщества предложили свой список "достижений" Зеленского, среди которых: отсутствие реальных шагов для завершения войны на Донбассе, отсутствие инициатив по снижению тарифов, отказ повысить зарплаты учителям, сохранение кортежей и личных самолетов для топ-чиновников. При этом вспомнили и странные шаги команды главы государства, как расследование по формуле "Роттердам+" и возможной коррупции чиновников, приближенных к экс-президенту Петру Порошенко.

В комментариях пользователи также вспомнили провалы команды президента Зеленского во внешней политике, популизм и звонки президенту страны-агрессора. Также пользователи выразили негодование относительно инициативы по выплатам пенсий украинцам в Израиле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал относительно новой кандидатуры на топ-должность в АМКУ. Ею оказалась дочь преподавателя Зеленского в университете Кривого Рога, где сейчас работает отец президента.