С погодой повезет не всем: синоптики дали прогноз на День Независимости Украины

В субботу, 24 августа, в День Независимости Украины, в большинстве областей страны установится жаркая солнечная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит в среднем +16+18 градусов, днем +25+27. Теплее всего будет на востоке и юге Украины, прохладнее - на западе.

Осадки ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал "Апостроф", на этой неделе Украина оказалась в центре борьбы антициклона Corina с циклоном в районе Каспийского моря, что создает условия для сильного ветра в нашей стране.

Напомним, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода - некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.