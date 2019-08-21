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В России раскрыли данные по освобождению 5 украинских политзаключенных

среда, 21 августа 2019, 12:11
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В России готовятся к освобождению пяти украинских политзаключенных, сейчас соответствующие органы обсуждают формат процедуры передачи их на родину.

Так, в Украину могут вернуться Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

В интервью "Обозревателю" адвокат Карпюка Алексей Барановский заявил, что у него есть оптимизм по поводу возможного возвращения украинцев. Так он прокомментировал внезапное исчезновение Карпюка и Балуха из российских тюрем.

"По закону они обязаны уведомлять родственников, да и адвоката тоже. Наверняка они уведомили, просто Почта России очень медленно ходит. Из совокупности знаний, слухов и так далее у меня есть сдержанный оптимизм", – отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам.

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