В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам

В четверг, 15 августа, из российской колонии в Кабардино-Балкарии был освобожден украинский политзаключенный Владимир Присич, которого задержали в 2016 году в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников политзаключенного.

"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует лечения и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарят украинских правозащитников, представителей украинской власти, особенно Консульскую службу МИД Украины, Василия Кирилича и Тараса Малишевского за помощь в возвращении политзаключенного домой после истечения срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", - отметили правозащитники.

Дальнобойщика из Харьковщины Владимира Присича задержали сотрудники ФСБ России 13 августа 2016 года в оккупированном Севастополе. На следующий день Присич под давлением и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ. Его "показания" в конце августа транслировали в эфире государственного телеканала "Россия 1" и других СМИ. Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

8 мая 2017 года так называемый "судья Гагаринского районного суда Севастополя" Павел Крилло приговорил украинца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Наркотики были подброшены украинцу в автомобиль, в то время, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 августа стало известно об освобождении украинского политзаключенного Александра Стешенко, незаконно задержанного в оккупированном Крыму в 2018 году.