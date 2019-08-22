Молчал до последнего: соцсети бурно обсуждают реакцию Зеленского на угрозу возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский явно опоздал с реакцией на слухи о возвращении России в международный формат самых могущественных стран мира и восстановления "Большой восьмерки", которая перестала существовать после аннексии Крыма РФ.

Об этом написал известный блогер и волонтер Сергей Мисюра на Facebook.

Он обратил внимание на реакцию стран-партнеров Украины, которые в целом положительно отнеслись к идее восстановления "Большой восьмерки".

"Прошли сутки. Сутки молчания Гаранта, который главной своей обязанностью отвечает за внешнюю политику Украины. Заявили Франция и США, что хотят видеть Россию в Большой Восьмерке. Во вторник говорил Макрон с Путиным, о нас, о возвращении в саммит. Что там Презедент? Богдан может что-то сказал? ", - спросил волонтер.

Также актер и волонтер Мирослав Гай высказался про молчание украинского гаранта. По его словам, во Франции давление общества и прессы заставило президента Макрона обратить внимание на положение Украины, в то же время президент Зеленский отреагировал уже после этого.

"Макрона во Франции разнесли СМИ и эксперты за заявление о возвращении РФ к G8 и он был вынужден под давлением кардинально поменять свою позицию. Зеленский молчал до последнего, только после Макрона был вынужден хоть как-то среагировать", - отметил Гай.

Пользователи сетей в комментариях под заявлением гаранта выразили аналогичные мнения.

Как сообщал "Апостроф", утром, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном возвращении России в состав G8. Он заявил, что страна не должна возвращаться в "Большую восьмерку" из-за того, что ее поведение в отношении Украины не изменилось. 21 августа в прессе появились данные о том, что Франция и США могут пойти на уступки России и включить ее в клуб самых могущественных стран снова.