RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

12:21
Трамп и Гренландия: карикатуры, фотожабы и новые подробности скандала
12:19
ВСУ уничтожили базу боевиков со всей военной техникой: появилось полное видео спецоперации
12:05
Солистка "НеАнгелов" озвучила свою официальную зарплату: эта цифра вас удивит
11:57
Над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России: видео и подробности
11:51
Вышел трейлер фильма о секс-скандале в Fox News: в нем играют Николь Кидман и Шарлиз Терон
11:48
Призвал вмешаться в ситуацию: владелец захваченного танкера "Мрія" обратился к Зеленскому и Баканову
11:28
Козырные места: сети повеселила забавная деталь в схеме рассадки "слуг народа" в Раде
11:25
MARUV показала партнера на "Танцях з зірками": из-за роста певицы ему пришлось надеть каблуки
11:14
Молчал до последнего: соцсети бурно обсуждают реакцию Зеленского на угрозу возвращения России в G8
11:10
Квентин Тарантино впервые станет отцом: главное
10:59
Трамп хочет отменить одно из главных правил получения гражданства США
10:55
Рейтинг Forbes: сколько заработали самые высокооплачиваемые актеры 2019 года
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Молчал до последнего: соцсети бурно обсуждают реакцию Зеленского на угрозу возвращения России в G8

четверг, 22 августа 2019, 11:14
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский явно опоздал с реакцией на слухи о возвращении России в международный формат самых могущественных стран мира и восстановления "Большой восьмерки", которая перестала существовать после аннексии Крыма РФ.

Об этом написал известный блогер и волонтер Сергей Мисюра на Facebook.

Он обратил внимание на реакцию стран-партнеров Украины, которые в целом положительно отнеслись к идее восстановления "Большой восьмерки".

"Прошли сутки. Сутки молчания Гаранта, который главной своей обязанностью отвечает за внешнюю политику Украины. Заявили Франция и США, что хотят видеть Россию в Большой Восьмерке. Во вторник говорил Макрон с Путиным, о нас, о возвращении в саммит. Что там Презедент? Богдан может что-то сказал? ", - спросил волонтер.

Также актер и волонтер Мирослав Гай высказался про молчание украинского гаранта. По его словам, во Франции давление общества и прессы заставило президента Макрона обратить внимание на положение Украины, в то же время президент Зеленский отреагировал уже после этого.

"Макрона во Франции разнесли СМИ и эксперты за заявление о возвращении РФ к G8 и он был вынужден под давлением кардинально поменять свою позицию. Зеленский молчал до последнего, только после Макрона был вынужден хоть как-то среагировать", - отметил Гай.

Пользователи сетей в комментариях под заявлением гаранта выразили аналогичные мнения.

Как сообщал "Апостроф", утром, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном возвращении России в состав G8. Он заявил, что страна не должна возвращаться в "Большую восьмерку" из-за того, что ее поведение в отношении Украины не изменилось. 21 августа в прессе появились данные о том, что Франция и США могут пойти на уступки России и включить ее в клуб самых могущественных стран снова.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Война в подполье: почему Украину продолжают защищать бойцы без статуса и гражданства

Хипстер на бирюзовой волне: как стать лидером общественной эволюции

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: