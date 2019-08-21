Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины

Не успела Украина отойти от болезненного возвращения России в ПАСЕ, как друзья Киева на Западе вновь растаяли в своей любви к президенту России Владимиру Путин и решили преподнести ему новую дипломатическую победу. Что интересно, Кремль для уступок Запада даже пальцем не пошевелил. Тем не менее, сразу два западных топ-политика заявили, что Россию пора бы вернуть в состав "большой восьмерки", которая без Москвы существовала в формате G7.

Все подробности намечающегося триумфа Путина, причины изгнания России из G8 и реакция сети на вероятное возвращение - в материале "Апострофа".

Make Russia G8 again

Первым о необходимости вернуть Россию в G7 заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Путиным ("Апостроф" довольно детально писал о ней здесь). Во время встречи Макрон высказался за возвращение Москвы в G7, назвав Россию главной силой, которая "играет важнейшую роль в урегулировании кризисов" в мире.

"Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией", — сказал президент Франции.

Это можно было бы списать на любезность принимающей стороны, которая говорит много красивых фраз, но, в конце концов, так и не доходит до дела.

Однако позже стало известно, что президент США Дональд Трамп переговорил с Макроном по телефону и, о чудо, внезапно согласился с тем, что Россию пора возвращать в G7. Эту тему лидеры "большой семерки" могут обсудить на саммите, который состоится во французском городе Биарриц 24-26 августа. Если решение буде принято, Россию могут вернуть уже в 2020 году.

"Президент Обама (экс-президент США Барак Обама, - "Апостроф") не хотел, чтобы Россия была в G8 потому, что Путин его перехитрил. Это очень плохо, что Россия не в G8... Я хочу, чтобы Россия была в G8. Скоро предстоит саммит G8. Если кто-то поднимет этот вопрос, я поддержу возвращение России самым решительным образом", - заявил Трамп.

Дональд Трамп: "Обама не хотел, чтобы Россия была в G8 потому, что Путин его перехитрил" Фото: gettyimages.com

Почему Россию убрали из G8

Основной причиной исключения России из "большой восьмерки" стала аннексия Крыма. Страны Запада жестко критиковали Кремль за фейковый референдум на полуострове, а потому посчитали абсурдным проведение запланированного саммита G8 в Сочи. Вместо этого саммит состоялся в Брюсселе без России. Таким образом "большая восьмерка" превратилась в "семерку".

Приходите на поклон

Путин, отвечая журналистам на идею Макрона, включил остроумие и заявил, что возвращаться-то ему некуда.

"Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует", - сказал он.

При этом Путин заявил, что Россия готова принять членов "большой семерки" и возобновить с ними контакты.

"Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин.

В МИД РФ также заявили, что если Западу есть что предложить Москве, то нужно оформить предложения и передать их российским властям.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время приближенный к Кремлю Telegram-канал Незыгарь пишет, что возвращение России в G7 "серьезно не рассматривается ни в Москве, ни в западных столицах".

"Такое возвращение в обмен на некие уступки России не нужно. Структура G7 не учитывает интересы России. Да и Москве в этой структуре нечего дискутировать. Источник также не исключил, что Трамп может пригласить Путина в качестве гостя приехать в следующем году на G7 в Америку", - говорится в сообщении Незыгаря.

Путин, отвечая журналистам на идею Макрона, включил остроумие и заявил, что возвращаться ему некуда Фото: gettyimages.com

Значит, теперь Крым опять украинский?

Тем временем, сеть накрыла волна гнева и отчаяния из-за уступок Запада перед Россией. В частности, украинцы отмечают, что поведение России с 2014 года никоим образом не изменилось, а такие "поклоны" Запада перед Москвой могут спровоцировать новую войну.

Роман Шрайк, популярный блогер

"Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году". Отличная новость! В следующем году Россия уйдет из Крыма!!! Ведь ее из G8 выгнали за аннексию. А раз теперь возвращают, то и аннексии конец. Ура!

П.с. какой п**дец(

Ирина Геращенко, нардеп, "Европейская солидарность"

Трамп планирует вернуть Россию в G7, Макрон увлекается европейскостью monsieur Путина. В новом парламенте численность комитетов евроинтеграции и иностранных дел правящей партией устанавливается наименьшей -7 и 10 депутатов. От МИДа и ОП на последние заявления наших партнеров и их откровенные заигрывания с Путиным - ноль реакции.

Внешняя политика неактуальна в государстве в смартфоне.

Все произойдет очень быстро. И вы действительно сделали это вместе.

Александр Турчинов, экс-глава СНБО

Вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегических партнеров Украины, обсуждают возвращение империи зла, которая вновь возродилась, к участию в саммитах стран "Большой семерки"! Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнания и пересмотр залитых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ.

Алексей Арестович, военный эксперт и блогер

Есть часть украинцев, которые хотели бы тотальной войны против России, но проблема в том, что тотальной войны не хочет сама Россия.

Именно поэтому Коллективный Запад надеется договориться с Россией, несмотря на множество конкретных противоречий - потому, что речь идёт не о тотальной войне, а перебалансировке сил.

Другое дело, что этот баланс Россия и Запад видят совершенно по-разному, и несмотря на все попытки сближения, противоречия между КЗ и РФ, будет нарастать.