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Сеть растрогал сине-желтый привет Украине из Крыма: фото

пятница, 23 августа 2019, 18:28
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В оккупированном Крыму украинцы находят свои способы отпраздновать День Государственного флага Украины.

Соответствующие фото они размещают в социальных сетях.

В частности, пользовательница под ником Наталья Крымская опубликовала рисунок украинского флага, которые ее дети нарисовали еще в 2014 году.

"Друзья, украинцы, поздравляю вас с Днем нашего родного, самого красивого во всем мире флага! К сожалению, в Крыму, мы можем его поднять или где-то на безлюдье, или где-то высоко в горах, или далеко в море. Мои дети еще в 14 году нарисовали его и повесили на холодильник. Меняются другие рисунки, но флаг висит на главном, почетного месте. Берегите то, что у вас – данность, гордитесь своей страной и ее флагом, учите детей украинскому языку и берегите нашу Неньку - потому что она лучшая страна мира!", – пишет Наталья.

Другие пользователи также публикуют свои варианты сочетания желтого с голубым, который они используют в Крыму.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.

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