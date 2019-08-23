В Херсоне развернули самый большой флаг Украины: в чем его уникальность, фото

В пятницу, 23 августа, в центре Херсона был установлен новый рекорд Украины: военные и волонтеры развернули уникальный Государственный флаг, сложенный из знамен, привезенных в разные периоды из зоны ООС.

Соответствующие фото были опубликованы в Twitter военнослужащим под ником "Позывной Колым".

Отмечается, что на всех флагах – автографы бойцов с передовой боевых действий.

"Херсон! Установили рекорд! Самый длинный флаг Украины, расписанный бойцами с передовой. Длина флага 152,4 метра! Это 112 флагов, привезенных с Востока Украины!", – пишет военный.

Рекорд был официально зарегистрирован.

"Я хочу объявить параметры рекорда. Итак, мы имеем, длина цепи из флагов подписанных воинами, что представлены здесь на этой локации - 152 метра 40 сантиметров. Мы имеем 112 флагов, которые привезены с Востока Украины и подписаны участниками боевых действий. А это значит, что новый рекорд, которого еще не было, совершенно новая номинация, которая показывает уровень патриотизма, уровень уважения к нашим военным - сегодня установлен в городе Херсон", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 августа в Украине отмечается День государственного флага.