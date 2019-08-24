Пляжный рай: появились свежие фото и видео курорта Кирилловка

В сети показали свежие фотографии с одного из самых популярных курортов Украины - поселка Кирилловка Запорожской области.

Как пишут местные издания, погода сейчас на курорте просто идеальная для загара и купания.

Журналисты отмечают, что на День Независимости, 24 августа, здесь солнечная погода, но море при этом волнуется. Температура воды составляет 26 градусов тепла.

"В половине девятого утра народ уже начал занимать места на центральном пляже, где обычно многолюдно. Лучший загар до 11:00 и после 16:00, как известно", - напоминают журналисты.

Напомним, что группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из Азовского моря на украинский курорт выбросило "послание из прошлого".